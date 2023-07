Superenalotto oggi: vinti 195mila euro con un 5 a Recanati (Macerata)

Recanati (Macerata), 11 luglio 2023 – La fortuna bacia ancora una volta la provincia di Macerata. Questa volta lo fa in via Mattei di Recanati, al bar tabaccheria Menghini. Il bottino dei cinque numeri fortunati è di 195mila euro. "Sono contentissimo per il successo", racconta telefonicamente il proprietario della ricevitoria, Alessandro, che alle 22 inoltrate conferma la vittoria. Così, Recanati è salita sul trono delle vincite italiane. Infatti l’estrazione del Superenalotto non ha premiato alcun sei, con l’unico cinque nazionale che è stato in città. A dirlo Agipronews, che indica il premio per una cifra di 194.629,76 euro. I numeri fortunati dell’estrazione sono stati 39, 41, 58, 64, 71 e 77, con jolly il 9 e superstar il 74.

Solo a febbraio, qualche chilometro più a sud-ovest, a Montecassiano, era arrivata una maxi vincita da 21 milioni di euro nella pasticceria “Dolce Forno”. Cinque fortunati che avevano trovato la combinazione esatta dei sei numeri del Superenalotto. E due di loro si erano presentati subito di prima mattina a verificare la vittoria. Questo giro però ancora non è chiaro se il successo sia di gruppo, con un sistema, o se il fortunato sia solo uno, bravo a trovare i numeri decisivi.

Da segnalare che nell’estrazione di oggi, 11 luglio, ci sono stati inoltre anche sei “4 stella” da 38.199 euro ciascuno. L’ultimo sei a livello nazionale, da 42,4 milioni di euro, è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo, in Abruzzo. Nulla a che vede con il bottino arrivato ieri sera a Recanati. Ma, per l’ennesima volta, le Marche in generale e soprattutto la provincia di Macerata, si confermano portatori della dea bendata.