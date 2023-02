Superenalotto, 5 vincite a Montecassiano (Macerata): chi sono i fortunati

Montecassiano (Macerata), 17 febbraio 2023 – Maxi vincita da 21 milioni di euro nella pasticceria “Dolce Forno” di Montecassiano. Cinque fortunati hanno trovato la combinazione esatta dei sei numeri del Superenalotto. E due di loro si sono presentati subito di prima mattina a verificare la vittoria.

“Si tratta di due operai del posto, tra i 40 e 50 anni, clienti abituali che passano tutti i giorni a fare caffè e pasta, comprando a volte le quote”, spiega Barbara Baldo nel via vai di clienti nella zona commerciale di Piane di Potenza, a Montecassiano, qualche chilometro da Macerata.

Da ieri sera il suo telefono è pieno di chiamate. All’inizio non ci credeva. Ma poi il sogno si è trasformato in realtà. Ora Barbara ci scherza su: “Spero in un maxi regalino, anche tra i 100mila e i 500mila euro va bene”.

Tanti clienti provano a verificare se anche il loro sistema è fortunato. Altri comprano già altre quote in vista della prossima estrazione. Ma quella da record mondiale, da 371 milioni e valida per 90 persone in tutta Italia, è già diventata realtà. Chiedere al “Dolce forno”, il secondo centro più fortunato nella penisola dietro a un bar di Atripalda, provincia di Avellino.