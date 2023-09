"Supereroi: Camerino nel cuore, il video del coro delle voci bianche".

Il coro di voci bianche "Maurizio Cavallaro" lancia "Supereroi_Camerino nel cuore", video musicale patrocinato dal Comune, che ha concesso ai coristi di tornare a vivere il centro storico segnato dalle ferite del sisma. Una "passeggiata musicale" sul tracciato della Corsa alla Spada, rievocazione storica identitaria della comunità camerte.

I luoghi significativi, uniti dalla musica di Mr. Rain, vanno dal sagrato della Basilica di San Venanzio alla Rocca Borgesca, passando per piazza Cavour e corso Vittorio Emanuele II. Il progetto è un atto di amore nei confronti della città, che ha permesso di rinnovare la memoria di scorci, spazi e ricordi del cuore di Camerino.

Il video si può vedere sulla pagina Facebook del coro, su YouTube o digitando "Supereroi_Camerino nel cuore". Hanno collaborato il maestro Vincenzo Pierluca, direttore del coro, arrangiatore e musicista, Leonardo Francesconi al pianoforte, Matteo e Stefano Stella per le riprese e il missaggio audio, Francesco Pierluca per le riprese e il montaggio video. A breve il coro riprenderà la sua attività: il riavvio è previsto per mercoledì 20 settembre alle 17 nei locali della scuola primaria "Betti-D’Acquisto". Si tratta di una bella realtà composta da quaranta coristi dai 5 ai 14 anni, provenienti da Camerino, Valfornace e Castelraimondo. Questo è il diciannovesimo anno di attività con la direzione di Vincenzo Pierluca.

Il coro, iscritto all’Arcom (Associazione regionale cori marchigiani), partecipa attivamente agli appuntamenti formativi e alle esibizioni, organizzando anche concerti in occasione delle festività civili e religiose del territorio.

Lucia Gentili