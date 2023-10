Superstrada, altri lavori. E il traffico torna in tilt

Nuovo cantiere in superstrada, a Tolentino. Da martedì sono iniziati dei lavori di manutenzione programmata per sostituzione dei giunti: uscita Tolentino Est e rientro allo svincolo successivo (zona industriale). Questo quindi il tratto chiuso, con deviazione sul posto, direzione mare. "Completamento previsto entro il prossimo 31 ottobre – spiegano dall’Anas –. I lavori riguardano: rimozione della pavimentazione sul viadotto, impermeabilizzazione, sostituzione dei giunti e rifacimento della pavimentazione". Ma intanto da quarantotto ore gli utenti della strada segnalano file e disagi. Soprattutto nelle ore di punta, ovvero prima delle 8.30 e dopo le 18, quando le persone entrano ed escono da lavoro, si registrano code e rallentamenti. Tanti i commenti, dal vivo e sulle pagine social, per condividere il malumore. C’è chi lamenta il tempo di percorrenza da un’uscita all’altra e chi (per lo meno il giorno stesso della chiusura) la mancanza di segnali di preavviso alle uscite precedenti. "Chiusa la superstrada dall’uscita Tolentino Est allo svincolo successivo e traffico deviato sulla statale – aggiunge un’altra tolentinate –. Conclusione: dalle Grazie all’uscita 45 minuti". "Sono mesi che stanno lavorando su quel tratto, sembra di vedere Penelope...", dice un’altra. Il sindaco, Mauro Sclavi, spiega che l’Anas aveva informato il Comune dei lavori, trattandosi di un intervento programmato. "Per cercare di decongestionare il traffico – spiega – abbiamo deviato parte della viabilità su via Cristoforo Colombo". La speranza è che venga rispettato il cronoprogramma per tornare presto alla normalità.

Lucia Gentili