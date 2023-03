Superstrada: tornano lavori, code e incidenti

Tornano i lavori in superstrada, con riduzione di carreggiata e cambio di corsia, e nei festivi tornano le code e gli incidenti. Ieri, intorno alle 17, non appena il traffico è diventato sostenuto sulla strada del rientro, in corsia monti, tra Morrovalle e Corridonia, si è verificato un incidente che ha coinvolto sei autovetture e ha completamente bloccato la circolazione in entrambe le direzioni di marcia, in quanto verso mare le corsie sono state utilizzate per i soccorsi. Subito dopo lo svincolo di Morrovalle, in direzione Foligno, c’è il restringimento di carreggiata e la stessa per un paio di chilometri viene utilizzata in entrambi i sensi di marcia, in quanto nel tratto corrispondente, in direzione Civitanova, nella scorsa settimana sono iniziati i lavori per realizzare il nuovo manto stradale. Quando il percorso si è ristretto e qualcuno ha rallentato tardi o ha cercato di rientrare all’improvviso di corsia - lo stabiliranno con esattezza i rilievi della polizia stradale - c’è stato un tamponamento tra sei autovetture con il conseguente blocco della circolazione (le code nel momento peggiore iniziavano subito dopo lo svincolo di Monrecosaro). Stessa cosa è avvenuta nella corsia opposta. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata e l’equipaggio del 118. Sei i feriti, metà trasferiti all’ospedale del capoluogo e metà in quello di Civitanova, tutti con codice giallo.