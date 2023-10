Superstrada tra Civitanova, cantieri chiusi e aperti: traffico libero

Strada libera in superstrada, migliaia di automobilisti hanno tirato un sospiro di sollievo ieri per la fine dei lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale, svolti dall’Anas, dopo giorni di enormi disagi che hanno avuto una grossa ripercussione sul traffico urbano con intasamenti sulla statale e sulla provinciale maceratese. Ma attenzione perché problemi non sono finiti. Rimosse le transenne in corrispondenza dello svincolo per l’autostrada, da lunedì apre un altro cantiere, stavolta allo svincolo della zona industriale, sempre sulla carreggiata in direzione Foligno. Per consentire lo svolgimento dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiuso lo svincolo ‘Civitanova Zona Industriale A’ sia in ingresso che in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Il completamento di questa fase è previsto entro il 31 ottobre.