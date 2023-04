Superstrada tra incidenti, code e lavori "Non sai mai quello che ti aspetta"

di Lucia Gentili

Code, rallentamenti, incidenti e lavori. Dopo la "prova generale" del weekend di Pasqua e Pasquetta con la viabilità andata in tilt per una serie di piccoli incidenti, nemmeno la settimana scorsa è andata bene. Ma da venerdì (il 21 aprile), con la chiusura di alcuni cantieri (e forse complice anche il maltempo), c’è una situazione di "tregua". Quindi l’appello raccolto da parte di chi lavora lungo la superstrada e da parte degli utenti, durante il nostro viaggio lungo la 77, è fare in modo che gli interventi più lunghi vengano completati prima di inizio estate o che vengano effettuati di notte.

Intanto l’Anas, tramite il Comune di Tolentino, ha informato che da domani al 30 maggio verrà installato un cantiere sulla Val di Chienti che comporterà la chiusura della carreggiata sinistra (direzione Foligno) con spostamento del traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata destra (direzione Civitanova) per l’esecuzione dei lavori urgenti: la sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti "Tolentino" e "Paterno"; questo non comporterà la chiusura di svincoli.

"Tutti i fine settimana, da fine aprile a settembre, facciamo avanti e indietro da Bastia Umbra a Civitanova – spiega una coppia, Raffaella Borrelli e Vincenzo D’Anna con il piccolo Lorenzo –, in campeggio (per roulotte)". Ieri hanno montato l’attrezzatura. "Il problema delle code esiste da tempo, ma nelle ultime tre estati l’abbiamo notato di più: da maggio-giugno iniziano a spuntare cantieri. Partire ci mette un po’ pensiero sinceramente, non sapendo quello che ogni volta ci aspetta nel tragitto. L’anno scorso in particolare alcune volte abbiamo impiegato più del doppio di tempo, invece dell’ora di percorrenza prevista, ne abbiamo impiegate due e mezzo. Nonostante tutto, non rinunceremo a Civitanova". Le stazioni di servizio non notano un calo nei flussi, malgrado i disagi. "Quando vengono a prendere il caffè, le persone si lamentano – spiega il personale di un bar – oppure pubblicano le foto delle auto in fila sui social. Aprire un cantiere a luglio comporta un certo disappunto e alla lunga potrebbe ridurre l’affluenza. Ma per ora 77 rappresenta quasi un passaggio obbligato". "Io abito nel Fermano – spiega il benzinaio di un distributore a Montecosaro, Gianni Fulimeni – e la settimana scorsa, per evitare un’ora e mezza di fila all’uscita della superstrada e tornare prima a casa da mia figlia, ho preferito pagare il pedaggio dell’autostrada. L’ideale sarebbe se gli interventi a lungo termine potessero essere completati entro metà giugno. La superstrada deve essere libera in estate, per permettere il normale flusso di chi lavora, dei turisti che arrivano da Umbria e Toscana e di chi si sposta nell’entroterra maceratese". Da 27 anni lavora in una stazione di servizio a Tolentino Luigi Leoni, che si chiede "come mai vengano cambiati in continuazione i giunti sul viadotto". "Questa è un’arteria fondamentale – aggiunge –. La stagione inizia adesso: i Sibillini, la Valnerina, Castelluccio richiamano tanti visitatori, in particolare motociclisti".

Come il gruppo di Brescia formato dai due Giuseppe Ragnoli (stesso nome), Enrico Benuzzi e Gianluca Bodei, che ieri percorrevano la 77 per poi raggiungere la Toscana. Strada libera, ieri, anche per Sara Rapagnetta e Adamo Taddei, da Montesilvano (Pescara) che consigliano accorgimenti: "Tra Camerino e Muccia abbiamo viaggiato sulla corsia di sorpasso, perché l’asfalto della corsia lenta era un po’ rovinato e abbiamo trovato due piccole gallerie in cui erano accese solo le luci di emergenza".