Supplenti temporanei: "Stipendi accreditati il 19 gennaio, l’iter sarà semplificato"

"Saranno accreditati il 19 gennaio gli stipendi attesi dai supplenti temporanei ed è in dirittura d’arrivo la semplificazione del procedimento di saldo che il ministro all’Istruzione e al merito, Giuseppe Valditara, aveva inserito nella lista dei venti interventi del piano di semplificazione amministrativa". Parola dell’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati e segretario della Lega Marche, che risponde in questo modo alle proteste dei precari di cui si è occupato il Carlino Macerata nei giorni scorsi.

"Il problema del saldo delle supplenze cosiddette brevi e saltuarie – ammette la Latini - è oggettivo e riconducibile ad un problema esclusivamente burocratico che il Governo con la filiera, Lega in prima linea, sta cercando di risolvere radicalmente". "Le assunzioni a breve termine, utilizzate soprattutto in caso di malattia degli insegnanti e, quindi, soggette anche all’eventuale protrarsi dell’assenza – prosegue - non sono in capo al Ministero, ma alle scuole che, al bisogno, avviano la ricerca del sostituto e poi lo comunicano al ministero. Solo a quel punto si può calcolare il compenso dovuto, autorizzare il pagamento e infine versare lo stipendio. Un procedimento che non avviene tutti i mesi come nel caso dello stipendio pagato per le supplenze lunghe, ed è questo che, insieme al ministro Valditara, stiamo cercando di semplificare", (una prima proposta sarà inviata al Mef entro la fine di gennaio).

Intanto, sempre secondo le notizie fornite dalla Latini, nel mese di dicembre sono stati pagati circa 55mila precari e l’11 gennaio arriverà un’assegnazione straordinaria per effettuare 15mila pagamenti rimanenti, oltre alle mensilità di dicembre ancora non retribuite. Le scuole, infine, sono state invitate ad autorizzare entro oggi tutti i pagamenti dei supplenti brevi, così da inserirli nell’ordine fissato per l’11 gennaio con data esigibilità 18-19 gennaio.