Supporto e compagnia a minori con difficoltà in via dello Sport

È stato attivato nei giorni scorsi, a Potenza Picena, il servizio di supporto e accompagnamento pomeridiano rivolto a minori in situazioni di fragilità e con bisogni educativi speciali. A darne notizia è stato ieri il Comune di Potenza Picena, tramite la propria pagina istituzionale su Facebook. "L’iniziativa viene portata avanti in sinergia con la cooperativa sociale Il Faro, come previsto dall’appalto in essere con il nostro Comune – si legge nel post dell’ente comunale –. I minori, in situazioni di disabilità eo disagio, possono così trascorrere le ore pomeridiane, dalle 15 alle 17.30, seguiti da educatori professionali all’interno di un ambiente accogliente". Infatti, prosegue il Comune di Potenza Picena nel post pubblicato sul social network, tale "servizio viene svolto all’interno dei locali al piano terra della scuola elementare di via dello Sport, recentemente rinnovati con l’obiettivo di destinarli alle attività della biblioteca comunale, come laboratori e letture animate, rivolte alla fascia dell’infanzia e dell’adolescenza".