Supporto psicologico agli studenti: "Ansia e mancanza di autostima, richieste di aiuto in continua crescita"

Aumentano le richieste di consulenza psicologica tra gli studenti dell’Università di Macerata: ragazzi che si ritrovano a combattere con stati d’ansia, mancanza di autostima, senso di inadeguatezza e fallimento. "Il nostro è un piccolo ateneo in cui il rapporto con il docente è un rapporto di vicinanza e cura dello studente in ogni sua parte. Ed è proprio in virtù di questo benessere a 360 gradi che nasce anche il servizio di Counseling", spiega Alessandra Fermani, docente di Psicologia Sociale e delegata del rettore per questo servizio.

Negli ultimi anni si è registrato un trend in aumento delle richieste da parte dei ragazzi: nell’anno accademico 2021/2022 sono stati presi in carico 120 studenti (di cui 11 internazionali), nell’anno 2022/2023 128 (di cui 3 internazionali). Da settembre 2023 ad oggi già siamo a 90 studenti. Per questi giovani, è previsto un ciclo di quattro colloqui di 50 minuti e c’è la possibilità di svolgerli in presenza o anche online. Durante la pandemia, le sessioni online sono diventate la norma, garantendo continuità nel supporto agli studenti (si pensi che per l’anno accademico 2020/2021, in piena pandemia, si è arrivati a 143 richieste). "Io mi occupo un po’ di tutta l’organizzazione del servizio – spiega Fermani –, mentre è la psicologa Cinzia Governatori che ha le mani in pasta con gli studenti, che si confronta con loro direttamente. Abbiamo una richiesta che cresce sempre di più e a oggi la lista d’attesa per il primo colloquio è di un mese. Vorremmo aumentare il numero degli psicologi in modo che possano lavorare in tandem e farsi carico più velocemente delle varie richieste. Il trend di crescita è dato sia dalla maggiore sensibilizzazione che l’università ha operato negli anni, sia dal fatto che purtroppo siamo di fronte a una generazione fragile". Molteplici sono le fonti di disagio rilevate: stati di ansia e tristezza dovuti alla difficoltà di sostenere gli esami, che possono portare a demotivazione o a un vero e proprio blocco; esiste poi anche il problema opposto, di coloro che investono moltissimo tempo nello studio e che non riescono a gestire lo stress che questo comporta, volendo arrivare dappertutto. Talvolta i ragazzi hanno il timore di deludere le famiglie, difficoltà a comunicare a casa i propri disagi, i quali possono derivare anche da una riconsiderazione dell’indirizzo di studio scelto. "Questi stati emotivi sono acuiti nei casi in cui il disagio si somma ad altre forme cliniche, ad esempio ai problemi alimentari, ludopatia, ritiro sociale. Il nostro non è un servizio di psicoterapia – spiega Fermani –. Qualora vengano ravvisate patologie più serie, si consiglia allo studente di contattare un professionista esterno che potrà scegliere privatamente. Il nostro è un centro in cui si cura il benessere, si fa consulenza per accompagnare i giovani nella loro crescita personale ed educativa".