Supporto psicologico per gli studenti

L’Università di Macerata promuove il benessere psicologico ed emotivo della propria comunità con un sistema integrato di servizi gratuiti. Quello del welfare è uno dei temi che stanno più a cuore al rettore John McCourt, tanto da aver previsto uno specifico incarico da prorettore sul tema assegnato alla professoressa Natascia Mattucci. Il ventaglio di opportunità offerte agli iscritti si amplia grazie all’accordo con l’Ordine degli psicologi: studenti, personale di ateneo e le loro famiglie potranno avere un primo incontro con uno psicologo e psicoterapeuta a titolo gratuito. Per consultare la lista di professionisti è possibile scrivere a [email protected] L’ateneo ha messo in campo diverse azioni, come la consulenza orientativa sul percorso formativo e professionale, il life coach, la consulenza psicologica. "La fragilità dei nostri giovani a fronte di una pressione sociale crescente è evidente non solo dai fatti di cronaca più tragici, ma anche dai dati emersi da ricerche e sondaggi – sottolinea Mattucci –. L’ingresso in università non è sempre facile. È importante sostenere i nostri iscritti".