Svariate cessioni di stupefacenti: chiesto il processo

Centinaia di cessioni di sostanze stupefacenti: è questa l’accusa mossa a carico di Haxel Gazzella, 35enne di Macerata, e Michele Tofoni, 36enne di Urbisaglia. A indagare su di loro sono stati i carabinieri di Tolentino, che a marzo dell’anno scorso avevano arrestato Gazzella, e a agosto del 2021 avevano fermato anche Tofoni per problemi legati agli stupefacenti. I militari dell’Arma avevano fatto ulteriori accertamenti sui due, individuando una serie di tossicodipendenti che si sarebbero riforniti dai due, soprattutto per l’hashish, ma anche per marijuana e, in quantità minime, cocaina. I fatti sarebbero avvenuti dal 2017 fino al febbraio del 2022. Secondo l’accusa, ci sarebbero state svariate cessioni di sostanze proibite a una quindicina di persona di Macerata e della provincia, con un guadagno di qualche migliaio di euro ciascuno grazie a questa attività illecita. Chiuse le indagini, per i due è stato chiesto il processo da parte della procura. Il 5 luglio è stata fissata l’udienza preliminare, per decidere se archiviare le accuse o rinviare a giudizio i due imputati. Tofoni, difeso dall’avvocato Alessandro Marcolini, e Gazzella, difeso dall’avvocato Anna Quercetti, potranno anche dare la loro versione e respingere le accuse, oltre che chiedere di essere giudicati con riti alternativi come il patteggiamento o l’abbreviato.

p. p.