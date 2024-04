Svastica sul portone di casa. Il caso in centro, indaga la polizia

Una svastica disegnata sul portone della sua abitazione con la vernice rossa, questa l’amara sorpresa che si è trovata ieri mattina davanti agli occhi una donna, F. R., residente in pieno centro, e sull’episodio sta indagando il commissariato, dove ha sporto denuncia. "Ero in casa, ho aperto la porta per uscire e recarmi a fare delle commissioni, ho appoggiato in terra il sacchetto dei rifiuti da gettare e quando ho alzato gli occhi mi sono vista davanti questo simbolo e sono rimasta sbalordita", racconta.

Difficile per lei stabilire di chi sia la mano che lo ha realizzato, e quando. "Non ho sentito rumori particolari – continua – e forse ieri sera (lunedì, ndr) c’è stato un po’ di trambusto in strada, ma niente da farmi pensare che qualcuno stesse armeggiando sul mio portone. Se ho qualche sospetto? Assolutamente no e tra l’altro conduco una vita molto tranquilla, non ho problemi con nessuno e sono rimasta per questo abbastanza esterrefatta nel vedere una svastica stampata sulla porta di casa mia". L’abitazione è servita da un ingresso indipendente che è accessibile dalla strada e per questo potrebbe essere chiunque l’autore, così come potrebbe essere anche stato il risultato di uno stupido gesto, senza motivazioni recondite o politiche dietro. Certo però è un episodio strano e peraltro in nessun altro portone, o altra zona, della via si è registrata la firma di fan del simbolo nazista. In ogni caso la donna ha chiamato le forze dell’ordine e ieri mattina sul posto si è portata una pattuglia della polizia coadiuvata dal nucleo della Scientifica. Molte vie del centro sono monitorate da telecamere, ma lungo questa strada in particolare non sembra ci siano.