Svastiche su muri e strade: "Non è una semplice bravata"

Dei vandali sono entrati in azione a Porto Potenza e, armati con delle bombolette spray, hanno disegnato una serie svastiche sul lungomare cittadino e anche all’interno dei bagni e sui muri esterni dell’oratorio Don Bosco. Ma non solo, perché gli autori del gesto hanno imbrattato quei luoghi scrivendo altre frasi di pessimo gusto tra cui "Dux" e "M+S 19/04", oltre ad aver disegnato dei simboli fallici.

A segnalare le scritte apparse sul lungomare cittadino è stata sui social l’Anpi sezione "Scipioni e Cutini", che ha condiviso delle foto, condannando il gesto. "Un brutto risveglio ieri - il commento dell’Anpi - nella nostra Porto Potenza: sono stati disegnati questi simboli obbrobriosi sulle scale che portano in spiaggia da un tratto di lungomare e, cosa ancora più grave, davanti all’abitazione di un’insegnante a cui, come Anpi, abbiamo espresso totale solidarietà. Non possiamo liquidare l’accaduto con la scusa di una bravata, la situazione è estremamente preoccupante".

Per questo, l’Anpi ha aggiunto: "Anche se chi compie questi gesti è mosso da estrema ignoranza o stupida provocazione, dobbiamo vigilare sempre e noi dell’Anpi lavoreremo, nelle scuole e tramite le nostre iniziative, per fare comprendere che questi simboli non sono solo scarabocchi".

Al contempo alcuni volontari della parrocchia hanno trovato ieri i bagni imbrattati con quelle svastiche e pure con la parola "Dux". Perciò hanno girato un video con il cellulare, nel quale esprimono tutto il loro disappunto e mostrano come non siano state risparmiate nemmeno le finestre e i muri.

A seguito dell’episodio, il sindaco Noemi Tartabini ha espresso "ferma condanna nei confronti delle svastiche e degli altri simboli apparsi in queste ore lungo una scalinata del lungomare e in altri punti del nostro territorio. Abbiamo già dato disposizioni per la rimozione – ha precisato il primo cittadino –, con la speranza che il sistema di videosorveglianza possa aiutare le forze dell’ordine, che si sono già adoperate, a individuare gli autori del deplorevole gesto. Domani sarà mia premura fare un esposto alla caserma dei carabinieri".

Giorgio Giannaccini