Svau e Pro Loco per i terremotati: al via la raccolta dei materiali

Sisma in Siria e Turchia, la Svau e Mariarosa Berdini organizzano la raccolta materiali per le popolazioni colpite. "Già si contano diverse adesioni", spiega il presidente di Svau (Soccorritori volontari aiuti umanitari) Roberto Frittelli (nella foto): "Premesso che ognuno dona quel che vuole, al momento non sono necessari gli indumenti, ad eccezione delle magliette termiche e delle coperte purché siano nuove, ma urgono prodotti alimentari a lunga conservazione, giocattoli e cancelleria scolastica". Ad oggi non è ancora stata indicata una data per il trasporto "perché – prosegue Frittelli – stiamo organizzando il tutto, anche in attesa di indicazioni dal sistema nazionale di Protezione civile su dove andare e poi perché mancano i soldi necessari per coprire i costi di viaggio, che sono molto ingenti. Perciò invito la cittadinanza a darci una mano, con bonifico a IT32F0306909606100000173949, intestato all’associazione Svau odv con causale ‘Donazione missione UcrainaTurchia’". La raccolta è stata organizzata in collaborazione con Mariarosa Berdini, presidente della Pro Loco e sono due i luoghi dove portare i materiali: in via Colombo 532 e nei locali della Svau, in contrada Piane di Chienti. Nel primo caso è possibile farlo dalle 16 alle 19 di ogni giorno escluso il sabato, mentre il martedì la merce andrà consegnata direttamente alla farmacia IV Marine. Per informazioni contattare Mariarosa Berdini al numero 338.4169961. Nel secondo caso, invece, è necessario telefonare a Roberto Frittelli al numero 339.1607625, così da accordarsi sull’orario di consegna. Francesco Rossetti