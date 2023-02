Svegliati nella notte dalla scossa: paura e apprensione, nessun danno

di Paola Pagnanelli

Torna a tremare il Maceratese: all’1.07 di ieri il terremoto ha dato la sveglia con una scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Treia, a 9 chilometri di profondità. Un’aula di una scuola è stata chiusa a Treia, a Corridonia le lezioni sono state sospese del tutto. A Treia e Pollenza in tanti sono stati svegliati dal boato. Dopo la prima scossa, avvertita benissimo a Macerata, Tolentino, Corridonia, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato numerosi eventi di minore intensità tra Treia e Pollenza; il movimento più forte alle 4.42, con una magnitudo di 2,5. Qualcuno è sceso in strada, spinto dalla paura. Ai vigili del fuoco sono arrivate cinque chiamate, per verifiche sugli stabili, ma non sono stati rilevati danni per i quali fosse necessario dichiarare l’inagibilità.

Controlli accurati sono stati fatti subito a Treia dove, in località San Marco, si è registrato l’epicentro. Il sindaco Franco Capponi ha effettuato sopralluoghi in tutte le scuole con i tecnici del Comune, poi ha confermato il regolare svolgimento delle lezioni. Solo un’aula della scuola media del centro storico è stata chiusa, a scopo precauzionale, per ulteriori verifiche. Agli uffici comunali sono arrivate sei segnalazioni per danni alle abitazioni. Nella mattinata di ieri è stato aperto il centro operativo comunale; per altre segnalazioni è possibile rivolgersi ai numeri di cellulare 3357127270 o 3357127273.

A Macerata, via social l’Amministrazione comunale ha tranquillizzato i cittadini un’ora dopo la scossa, chiarendo che non erano stati segnalati danni, e già poco dopo le 7 ha reso noto che le scuole sarebbero state aperte. Anche il sindaco di Pollenza, Mauro Romoli, ha usato i social per rassicurare subito i cittadini e in particolare i familiari degli ospiti della casa di riposo, e più tardi per confermare l’apertura delle scuole.

A Corridonia, il sindaco Giuliana Giampaoli ha invece sospeso le lezioni in ogni scuola, compresi nidi e asili privati, per le verifiche. "Nessun danno ma certamente un grande spavento – ha spiegato il primo cittadino -. La scelta di sospendere le lezioni è scaturita dalla volontà di far prevalere sicurezza e tranquillità dei nostri ragazzi". Sulla ricostruzione scolastica, "veniamo da cinque anni di tentativi falliti di progettazione e ricostruzione, e ora abbiamo nel cassetto progetti inutilizzabili. Con i colleghi consiglieri abbiamo lottato fin dalla fine del 2017 per vedere realizzato almeno uno dei progetti promessi. Stiamo lavorando per avere scuole moderne, sicure e funzionali".

A Tolentino, il centro operativo comunale e i tecnici si sono attivati per rilevare eventuali danni, con sopralluoghi nelle scuole, nella casa di riposo e in altri edifici pubblici, senza riscontrare problemi.