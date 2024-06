Svelati a Roma i magnifici otto di Musicultura

Svelati ieri i nomi degli otto vincitori di Musicultura 2024, nella conferenza svoltasi nella sede Rai di Roma. Nico Arezzo da Modica con il brano "Nicareddu"; Anna Castiglia da Catania con "Ghali"; De.Stradis da Bologna con "Quadri d’autore"; il milanese Nyco Ferrari col brano "Sono fatto così"; Bianca Frau da Sassari con "Va tutto bene"; Helle da Bologna con "Lisou"; il livornese Eugenio Sournia con "Il cielo" e The Snookers da Morbegno con il brano "Guai": questi i nomi rivelati dal direttore artistico Ezio Nannipieri.

"Il senso di Musicultura consiste nel dare voce a una vitalità che nelle vetrine ufficiali della musica è sottorappresentata – ha affermato Nannipieri –, salvo poi concederle spazio con colpevole ritardo, come è capitato con tanti vincitori di Musicultura". Un rapporto di collaborazione, quello tra Musicultura e la Rai, testimoniato ieri dagli interventi di Francesco Pionati, direttore giornale Radio e Radio 1, Fabrizio Ferragni, direttore Offerta Estero, Giovanni Anversa, vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Paolo Petrecca, direttore di Rainews24, e Luca Salerno, vicedirettore TgR con delega alle Marche. A rappresentare la Regione Marche il presidente della Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini, con i saluti del presidente Francesco Acquaroli e del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. E adesso, rotta verso la fase conclusiva della XXXV edizione del Festival, a Macerata dal 17 al 22 giugno. A condurre le serate conclusive di spettacolo, il 21 e il 22 giugno allo Sferisterio, l’inedita coppia Carolina Di Domenico e Paola Turci; Rai Radio1 seguirà la due giornate con programmi condotti da Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola, in attesa dello special televisivo su Rai 2 del 5 luglio, poi diffuso oltre i confini nazionali da Rai Italia. Gli otto vincitori si esibiranno di fronte al pubblico dello Sferisterio, che decreterà il vincitore assoluto al quale andranno i ventimila euro del Premio Banca Macerata. Enzo Avitabile, Alessandro Bianchi, Serena Brancale, Diodato, Filippo Graziani, Marcin, Nada e Carlotta Proietti sono i nomi degli ospiti già confermati sul palco dello Sferisterio il 21 e 22 giugno, accanto a quelli de La Controra, il "festival nel festival" che da lunedì 17 a sabato 22 giugno vivrà nel centro storico di Macerata con eventi a ingresso libero. In apertura il live di Fabio Concato del 18 giugno in piazza della Libertà; attesi anche Diego Bianchi, Gigliola Cinquetti, Serena Grandi, Mimmo Locasciulli, Mauro Pescio, Cochi Ponzoni, Luigi Sbriccoli, Gek Tessaro.