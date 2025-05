Svelati documenti inediti sul teatro Feronia

Ritrovati nell’archivio storico alcuni documenti inediti sul Feronia di San Severino. Una straordinaria scoperta quella fatta in occasione del quarantesimo anniversario della riapertura del teatro, avvenuta il 29 marzo 1985 dopo un lungo e meticoloso restauro. Sono venuti alla luce preziosi documenti d’archivio, alcuni dei quali finora inediti, che sono stati svelati al pubblico sabato scorso durante l’esposizione "Il Teatro Feronia nelle carte d’archivio", allestita nella biblioteca comunale "Francesco Antolisei" in occasione della Notte Europea dei Musei. L’eccezionale ritrovamento include veri e propri gioielli per gli studiosi e gli appassionati di storia dell’architettura e dello spettacolo, tra i quali due affascinanti disegni dell’illustre architetto settempedano Ireneo Aleandri. A questi si aggiunge il primo progetto del teatro ligneo, opera dell’architetto Domenico Bianconi, anch’esso inedito. Entrambi i preziosi disegni sono stati accuratamente conservati all’interno del fascicolo intitolato "Disegni e scritture degli artisti che hanno eseguito il nuovo teatro Feronia 1823", custodito nella cartella "Teatro Feronia dal 1820 al 1823". Questa fondamentale riscoperta è stata resa possibile grazie a un recente e accurato intervento di riordino della vasta documentazione relativa al teatro Feronia, condotto dalla società cooperativa Ebla. Tale intervento è stato finanziato con un contributo concesso dalla Regione, nell’ambito di un bando dedicato alla valorizzazione degli archivi storici comunali, e con un cofinanziamento del Comune. L’annuncio del ritrovamento giunge a poche settimane dopo le celebrazioni per il quarantesimo anniversario della riapertura del Feronia, un evento che segnò una data storica non solo per San Severino, ma per l’intera provincia e arricchisce ulteriormente la narrazione di un luogo simbolo della cultura settempedana, testimoniando la sua importanza storica e artistica. L’esposizione "Il Teatro Feronia nelle carte d’archivio" rappresenta un’occasione imperdibile per la comunità e per tutti gli appassionati di immergersi nelle radici profonde di questo straordinario teatro.

Gaia Gennaretti