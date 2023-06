Svelati i finalisti di Musicultura Anche Mogol e Ron tra gli ospiti

Musicultura scopre le carte nella conferenza stampa tenutasi nella sede Rai di Roma in cui sono svelati i nomi degli otto concorrenti finalisti: Amarti di Ferrara, Ilaria Argiolas di Roma, Cecilia di Pisa, Lamante di Schio, Simone Matteuzzi di Milano, Santamarea di Palermo, Cristiana Verardo di Lecce e Zic di Firenze. Gli otto finalisti si esibiranno il 23 e il 24 giugno, il voto dei 2.400 spettatori dello Sferisterio designerà il vincitore assoluto a cui andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro.

Gli organizzatori si riservano altre sorprese per le due serate finali allo Sferisterio (23 e 24 giugno) che si aggiungeranno agli ospiti Ermal Meta, Paola Turci, Santi Francesi (già vincitori assoluti di Musicultura nel 2021 come The Jab), Rachele Andrioli e Coro a Coro, Dardust, Chiara Francini, Fabio Concato, Mogol. E poi mettiamoci la Controra (19-24), il festival nel festival, dove ci saranno concerti, recital, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero, ospitati nelle piazze, nei cortili e nei palazzi del centro. Qualche esempio? Ron (il 19 alle 21.15 in piazza della Libertà); il filosofo Stefano Zecchi (il 20 alle 18.45 nel cortile di palazzo Buonaccorsi); il concerto di Gianmarco Carroccia con le canzoni di Battisti (il 20 alle 21.15 in piazza della Libertà); il concerto degli otto finalisti (il 21 alle 21.15 in piazza della Libertà); l’incontro con Chiara Francini (il 23 alle 18.45 nel cortile di palazzo Buonaccorsi); a tu per tu con i Santi Francesi (il 23 alle 19 in piazza Mazzini); l’appuntamento con Mogol (il 24 alle 18.45 nel cortile di palazzo Buonaccorsi) e quello con Ermal Meta (il 24 alle 19 in piazza Mazzini). Le serate finali allo Sferisterio saranno presentate da Flavio Insinna e Carolina Di Domenico. "Spesso – ha ricordato Insinna – ho parlato di Musicultura con Fabrizio Frizzi. Io entro in punta di piedi in questa esperienza ed è bello perché tutto sembra nato all’insegna dell’affetto". È poi intervenuta Di Domenico: "Questo festival rappresenta la resistenza della musica italiana. Dare spazio ad artisti che hanno un approccio di ricerca della propria identità, è un percorso che oggi nella maggior parte dei casi non è permesso". Sulla qualità delle proposte è intervenuto Ezio Nannipieri, direttore artistico del festival. "È alta e varia in netto contrasto con l’omogeneità di suoni, lessico, tematiche che la filiera industriale musicale tende attualmente a privilegiare".

Il sindaco Sandro Parcaroli guarda avanti. "La città – ha detto – è già in fermento. Vedremo vie e piazze riempirsi di appassionati e curiosi fino alle serate finali che saranno ospitate nel luogo simbolo di Macerata". Alla conferenza stampa hanno preso parte anche Francesco, neodirettore di Rai Radio1; Fabrizio Ferragni, direttore dell’offerta estera Rai; Carlo Fontana, condirettore della Tgr: a testimonianza della forte partnership tra il Festival e la Rai che racocnterà Musicultura attraverso i suoi molteplici canali.