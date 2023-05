Sventata la truffa del pacco "Chiedevano 4mila euro"

di Paola Pagnanelli

Anziani ancora nel mirino dei truffatori, con il trucco del pacco da consegnare per qualche figlio o nipote in cambio di quattromila euro. Ieri a rischiare di cadere nel tranello è stata una 75enne maceratese, che per fortuna si è fermata in tempo. "Intorno a mezzogiorno qualcuno ha chiamato al telefono di casa dei miei genitori – racconta la figlia –. Mia madre ha risposto, e ha sentito una voce maschile: "mamma, devono consegnarmi il pacco a casa, ritiralo tu per me". Mia madre sentiva male, la linea sembrava disturbata. Poco dopo ha chiamato una donna, che stava anche parlando con qualcun altro vicino a lei. Questa donna ha detto a mia madre che aveva un pacco per il nipote, mia madre l’ha corretta: "Per mio figlio vuol dire". Lei ha aggiustato il tiro, ha confermato che era per il figlio e ha iniziato a chiederle l’indirizzo esatto e il nome scritto sul campanello. Mia madre ha risposto a tutto, ha dato tutte le indicazioni pensando che si trattasse davvero di qualcosa per mio fratello. A un certo punto però le hanno chiesto il cellulare, che lei non ha, e questa sconosciuta ha iniziato a insistere che doveva dirle un numero di cellulare, essenziale per la consegna. Hanno anche parlato di quattromila euro da pagare. Ma a quel punto mia madre si è allarmata e ha chiuso il telefono".

La pensionata però si è molto spaventata, pensando che potesse essere accaduto qualcosa al figlio. Ha iniziato a provare a chiamarlo, "ma il telefono non andava – prosegue la figlia – e non so per quale motivo lei non è riuscita a contattare mio fratello. Però dopo un po’ ha chiamato me, era molto spaventata". La figlia, dopo essersi sincerata che il fratello stesse bene e che non dovesse ricevere alcun pacco, ha ricontattato i genitori. "Mio padre è disabile, e con mia madre vivono in una casa un po’ isolata dalle parti di via dei Velini. A quel punto non sapevano più che fare: volevano chiudersi dentro, inserire l’allarme, avevano paura che i truffatori andassero lì e non sapevano più che fare. Come ci hanno detto i carabinieri, ho detto ai miei genitori di non aprire a nessuno, neanche se qualcuno si presentava come postino. Per fortuna alla fine non è successo niente. Ma per loro è stato bruttissimo e si sono molto agitati". Per gli anziani, è angosciante avere il sospetto che possa essere accaduto qualcosa ai figli, e basta poco per mandarli in tilt. Di questa loro fragilità approfittano i truffatori. In questo caso è andata bene, e per diffondere la notizia la figlia della coppia presa di mira ha voluto raccontare l’accaduto anche tramite i social, per cercare di mettere in guardia quante più persone possibile. Ogni anno, sono un migliaio le denunce per truffa che arrivano alla procura di Macerata: quasi tre al giorno. Anche negli ultimi tempi sono stati segnalati diversi casi in città e non solo, sempre ai danni degli anziani.