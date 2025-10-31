Sventata truffa ai danni di un anziano

Un tizio sui 35 anni stava per mettere a segno un tentativo di "truffa dello specchietto" nei confronti di un ignaro anziano portorecanatese. Ma è subito intervenuto Carlo Sirocchi, ex assessore alla sicurezza e ufficiale in congedo dell’esercito, che ha fatto fuggire il malintenzionato.

L’episodio è successo ieri mattina, a Porto Recanati. "Verso le 10 mi trovavo davanti al Castello Svevo – spiega Sirocchi –, quando ho notato un uomo sui 35 anni che stava discutendo con un mio conoscente, un portorecanatese di 80 anni, vicino allo specchietto destro della sua auto. In pratica, ho sentito quello sconosciuto che diceva: “è qua che mi hai toccato, facciamo 200 euro senza l’assicurazione“. A quel punto ho capito cosa stesse accadendo e sono intervenuto".

Il truffatore non ha potuto far altro che tagliare subito la corda. "Mi sono avvicinato al mio conoscente – aggiunge Sirocchi – e gli ho chiesto cosa fosse successo e se fosse tutto a posto. Immediatamente, l’uomo è salito sulla sua Audi bianca e si è dileguato a gran velocità. Però ho fatto in tempo a prendere il numero di targa e l’ho comunicato per telefono alle forze dell’ordine. Per fortuna stavolta è andata bene, ma bisogna parlare di questi episodi, affinché non avvengano più. Il mio appello, quindi, è di fare attenzione a chi vuole contanti per questi incidenti. Anzi, bisogna sempre verificare eventuali danni reali, non tirar fuori portafoglio e soldi, ma proporre subito di chiamare i carabinieri e se possibile segnarsi o fotografare la targa del truffatore".

Giorgio Giannaccini