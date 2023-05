Sventola in Comune la bandiera della Croce Rossa

In occasione della "Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa" che si è celebrata ieri, il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro, hanno ricevuto, nella sala consiliare, la presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Macerata Rosaria Del Balzo Ruiti, che ha consegnato al Comune la bandiera della Croce Rossa. L’amministrazione ha ribadito il suo ringraziamento alla presidente Del Balzo Ruiti e ai volontari che, con dedizione e costante passione, svolgono sul territorio un ruolo fondamentale e sono un punto di riferimento per tutta la città. Ieri e oggi, per testimoniare la vicinanza della città alla Croce Rossa, lo Sferisterio è illuminato di rosso.