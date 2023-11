Svetlana morta in clinica. Ora si indaga sulle cause

di Lorena Cellini

È morta in una clinica di Casablanca Svetlana Honizkaia, la 48ennne moldava che si era recata in Marocco per sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica e oggi potrebbe essere effettuata l’autopsia sul suo corpo per stabilire le cause del decesso, avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Sulla vicenda hanno aperto un’inchiesta le autorità marocchine che dovranno fare luce su quanto è accaduto nelle ore in cui la moldava, ancora ricoverata nella clinica, ha accusato un malore fatale. Era andato bene l’intervento, o almeno questo avevano detto i medici a cui si era affidata e che avevano contattato l’amica che l’aveva accompagnata a Casablanca per consentirle di entrare in ospedale e darle aiuto e assistenza post operatoria. Ma, quando è arrivata ha trovato il personale medico che l’ha avvertita che Svetlana era morta. La notizia si è diffusa a Civitanova nella serata di martedì e ha lasciato sotto choc quanti la conoscevano.

La 48enne lavorava come estetista e viveva da anni a Civitanova, in centro, nella zona retrostante Palazzo Sforza. Aveva una figlia e un compagno e tanti amici che le volevano bene e che sulla sua pagina Facebook hanno lasciato messaggi di profondo dolore per una morte improvvisa e assurda, ricordando Svetlana come una persona solare e generosa. I messaggi sono stati: "Eri una gioia, sempre felice e con un sorriso contagioso"; "non ci posso credere, troppo ingiusto e troppo prestoZ; "eri il nostro sole e rimarrai come il sole nei nostri cuori cuori, memoria eterna"; "una tragedia, tanti progetti e tanti sogni, ciao Svetlana". La mamma, che come badante aveva vissuto per molti anni a Civitanova, era rientrata da tempo nel suo paese una volta andata in pensione e, avvertita della tragedia, è partita per tornare a Civitanova dove arriverà insieme a una parente che l’ha accompagnata.

Invece, per il rientro della salma di Svetlana in Italia bisognerà attendere. Per il momento le autorità marocchine hanno richiesto alcuni documenti che sono stati inoltrati dalla famiglia.