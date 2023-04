Sviene in un negozio del centro

Momenti di apprensione ieri mattina, a Porto Recanati, quando un uomo è entrato in un negozio di telefonia ma ha poco dopo ha perso i sensi ed è stato necessario l’intervento degli operatori sanitari del 118. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30, in pieno centro. Un recanatese di 72 anni era entrato nell’attività commerciale, situata in corso Matteotti. A un certo punto, mentre stava sottoscrivendo un contratto per il suo telefono cellulare, si è sentito male. Subito è stato soccorso dalla dipendente del negozio, che gli ha fatto bere un po’ di acqua e zucchero. Quindi, per evitare che cadesse, è stato fatto stendere a terra, finché ha perso conoscenza per qualche secondo. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati. Dopo le prime cure del caso, il 72enne si è per fortuna ripreso e ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.