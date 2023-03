Sviluppo sostenibile, accordo tra Comune e Università di Camerino

Comune e Università di Camerino insieme per promuovere iniziative di formazione, ricerca e sviluppo tecnologico e per approfondire studi sullo sviluppo urbano sostenibile. Per il Comune, il referente dell’accordo sarà l’assessore Silvano Iommi, mentre per l’ateneo sarà Gerardo Doti, docente della Scuola di Architettura e Design "Vittoria". La convenzione è stata firmata dal sindaco Sandro Parcaroli e dal rettore Claudio Pettinari. "Macerata – ha spiegato il sindaco – diventa polo di riferimento di una visione che si allarga a tutto il territorio". "L’obiettivo – ha aggiunto Pettinari – è svolgere attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, con particolare attenzione alle tecnologie smart nell’ambito della pianificazione, della rigenerazione urbana sostenibile, della valorizzazione dei beni comunali e del patrimonio culturale".