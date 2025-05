Sviluppo turistico dei cammini . Nove milioni per la Via Lauretana

Finanziamento di 9 milioni per il tratto della Via Lauretana, lungo 150 chilometri, che va da Assisi a Loreto. Queste risorse fanno parte dei 47 milioni complessivi (di cui 30 per lo Marche) dedicati allo sviluppo dei cammini nell’Appennino centrale, in particolare quelli ricadenti nei territori feriti dal sisma. Per presentare le azioni, in corso o previste, ieri, alla Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, si è svolta la conferenza stampa con il commissario Guido Castelli, il vescovo di Macerata e presidente della Conferenza episcopale marchigiana Nazzareno Marconi, la senatrice Elena Leonardi, l’onorevole Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del turismo Daniela Santanchè, il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, il presidente Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della Via Lauretana Renato Poletti e Paolo Renna, referente ciclopedonali e cammini del Comune di Macerata. Si è collegato all’appuntamento anche il governatore Francesco Acquaroli. I nove milioni sono destinati a interventi che includono la sistemazione di percorsi, ponti, segnaletica per migliorare la fruibilità e l’accessibilità, rafforzando la sicurezza. Sono previsti anche fondi per l’attraversamento del Chienti e per i servizi di informazione e promozione del cammino. La Via Lauretana tocca numerosi borghi storici e luoghi di interesse religioso e artistico come le abbazie di Rambona (Pollenza), San Claudio (Corridonia) e Chiaravalle (Tolentino e Urbisaglia), o la chiesa di San Giusto a San Maroto (Pievebovigliana, Valfornace).