Svolta digitale per cultura e turismo

Un numero whatsapp dedicato agli eventi culturali insieme con una pagina denominata "Corridonia Cultura e Turismo" attiva nei principali social network. È una svolta digitale quella che si registra sul fronte turismo e cultura da parte dell’Amministrazione che ha concretizzato due nuove iniziative volte fornire servizi sempre più efficaci, con l’auspicio di riuscire a comunicare con un numero sempre maggiore di residenti, cittadini dei comuni limitrofi e turisti. "Tramite questi strumenti – ha illustrato l’assessore a cultura e turismo, Massimo Cesca – cercheremo di condividere e informare in modo diretto e specifico sulle tante meraviglie di Corridonia e sugli eventi artistici, musicali e teatrali che animano la nostra comunità. Saranno luoghi in cui gli amministratori condivideranno informazioni utili, anticipazioni e dettagli sugli eventi in programma per favorirne la conoscenza e la migliore fruizione possibile. Già oggi gli interessati potranno collegarsi alla pagina social e unirsi al gruppo whatsapp memorizzando sul proprio smartphone il numero dedicato al servizio: 348.6120781. Basterà poi inviare un messaggio attraverso l’applicazione di messaggeria per iscriversi alla lista broadcast (il testo da inviare per registrarsi sarà: Corridonia eventi). In più sarà possibile aggiungere il numero direttamente da cellulare facendo click su un apposito link oppure inquadrando, con la fotocamera dell’app, il Qr code presente nel sito comunale ed in qualsiasi momento sarà possibile cancellarsi dalla lista inviando il messaggio: Corridonia eventi off. "Stiamo cercando di aderire a tutti i bandi sulla digitalizzazione informatica per avere una città adeguata alle esigenze e alle tecnologie oggi disponibili – ha aggiunto l’assessore Cesca –. Già dai prossimi mesi dovremmo ultimare l’adeguamento del sito istituzionale con nuovi servizi integrati e stiamo ipotizzando la realizzazione anche di un nuovo portale e un‘applicazione per telefonini molto innovativa per creare un‘interazione semplice e costante tra turisti, operatori commerciali, aziende e comune". Un appuntamento già programmato è per il 14 ottobre in piazzale della Vittoria quando verrà inaugurata la mostra di arte "Così..." del Maestro Silvio Craia che segnerà l’inizio del progetto di rigenerazione urbana attraverso l’arte contemporanea.