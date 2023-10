Svolta green alla Antonio Merloni a Matelica: maxi impianto fotovoltaico

Uno dei più grandi impianti fotovoltaici delle Marche è stato inaugurato ieri a Matelica, sul tetto dello stabilimento della Antonio Merloni Pressure Vessels, leader in Europa nella produzione di bombole per lo stoccaggio di gpl. È composto da 3.872 pannelli di ultima generazione, disposti sugli oltre 16.684 mq di estensione del tetto dello stabilimento con una potenza massima di 1,82 megawatt. A realizzarlo è stata la Royale, società controllata da Italgen, green energy company del gruppo Italmobiliare, e partecipata da Verdenergia, società del gruppo Quiris. L’impianto ha una produzione stimata di energia di 2,4 gigawattora l’anno, pari al consumo annuale di circa 950 famiglie, con un risparmio di circa 770 tonnellate di emissioni di CO2. Tante le autorità lpresenti all’inaugurazione dell’impianto, tra i quali il consigliere regionale Renzo Marinelli e l’assessore regionale Stefano Aguzzi che ha detto: "Se pensiamo che circa il 65% della produzione dell’impianto che sarà volta all’autoconsumo dello stabilimento, mentre la restante energia verrà immessa nella rete elettrica nazionale, si tratta di una buona pratica che sicuramente deve essere presa in considerazione". L’ad dell’azienda, Paolo Sparvoli, ha spiegato che si è trattato di una "scelta fatta nel segno non solo della sostenibilità, ma anche dell’efficienza, perché i costi di realizzazione del progetto sono a carico di Rovale, proprietaria dell’impianto fotovoltaico sul quale assicura il monitoraggio 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno per 365 giorni l’anno nonché la costante manutenzione. Oltre a non sostenere alcun costo di realizzazione, Antonio Merloni Pressure Vessels guadagnerà dalla cessione dei diritti di superficie e servitù dei tetti e risparmierà sui costi dell’energia, stipulando con Italgen un contratto di fornitura a prezzo scontato per l’energia elettrica prodotta a Matelica".

Matteo Parrini