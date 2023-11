Svolta per il Divini: "Completeremo i lavori in 420 giorni"

"Dopo un lavoro certosino e particolarmente complesso durato mesi, ieri abbiamo finalmente approvato la variante che consente di riorganizzare i lavori e i costi dell’attività così da eliminare il rischio di un’incompiuta. In particolare, la ditta esecutrice si è impegnata a completare il lavoro nel termine di 420 giorni a decorrere da lunedì". Lo dichiara in una nota il commissario alla ricostruzione Guido Castelli con riferimento al cantiere dell’Itts Divini di San Severino. "Ho cercato di procurare con la massima determinazione lo sblocco dei lavori che rischiava di danneggiare un polo di eccellenza di formazione meritevole della massima attenzione. Ho lavorato per riunire le diverse componenti di questo complesso puzzle. Non ho mai perso la fiducia, e ad ottobre sono maturate le condizioni per la rimodulazione dei tempi e dei costi contrattuali. Finalmente, possiamo guardare con fiducia al futuro rispetto a una realtà che si era caratterizzata per il succedersi di controversie e difficoltà di varia natura".