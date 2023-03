"Svolta per la ricostruzione di quattro scuole"

di Diego Pierluigi

"Siamo arrivati ad un punto di svolta sulla ricostruzione degli edifici scolastici" ed è un passo realmente concreto quello annunciato dal sindaco Giuliana Giampaoli che ha appena deliberato un atto volto all’individuazione di aree alternative, alle attuali, per una diversa localizzazione delle strutture scolastiche. "Dopo mesi di impegno – ha illustrato il primo cittadino –. Un tempo servito a fare approfondimenti sullo stato dei progetti e consistenza dei contributi, necessario anche a rafforzare la struttura tecnica dei nostri uffici con l’inserimento di cinque profili tecnici di cui: due risorse reperite attraverso fondi sisma, due da selezionare tramite concorso pubblico in fase di svolgimento e una risorsa con convenzione tra enti; operazione che culminerà in una importante riorganizzazione dei settori e vedrà il suo avvio da maggio – ha precisato –. Ora, in linea con le nostre linee programmatiche di mandato, abbiamo predisposto un atto di indirizzo politico per la delocalizzazione degli istituti scolastici, necessario per pianificare le azioni utili a dare avvio alla costruzione dei nuovi plessi". L’ottica è definire zone con spazi, viabilità, parcheggi, e infrastrutture non congestionate, per proporre un unico polo: primaria e secondaria di primo grado, sostenendo così il comprensivo "Manzoni-Lanzi" attivo da settembre, mentre sull’Ipsia l’obiettivo è trovare un luogo prossimo alle attività produttive in modo da godere dei collegamenti con i comuni limitrofi. "La svolta è arrivata con concessione di un ulteriore contributo per la ricostruzione di palestra e laboratori dell’Ipsia, da parte del Comitato Istituzionale Sisma, parliamo di 3.700.000 euro che si aggiungono ai 5.100.000 già destinati alla ricostruzione del corpo delle aule didattiche – ha precisato –. Acquisita questa certezza, siamo pronti a valutare aree maggiormente funzionali per la costruzione del nuovo plesso scolastico, inoltre, riteniamo estremamente importante che, conseguentemente, si apra la strada per la riqualificazione del campo sportivo ex-Enaoli, degli spogliatoi e dell’area circostante – ha chiosato Giampaoli –. Sciolto questo nodo, è possibile ragionare sul piano complessivo della ricostruzione. L’approvazione dell’atto di indirizzo sintetizza lo stato di fatto della progettazione dei quattro edifici scolastici interessati alla delocalizzazione: Ipsia, scuola media Manzoni, primaria Lanzi e Infanzia Bartolazzi; esamina le criticità emerse negli anni, alcune ormai insuperabili, chiarisce gli elementi sulla base dei quali stiamo delineando le nuove proposte e illustra le prospettive future".