Svolta vicina per l’ex tenuta agricola

"Ho parlato con il liquidatore dell’azienda Sauie, nominato dalla Regione Campania, ed è in iter la procedura di assegnazione a un operatore professionale per il pieno ripristino di vigneto e uliveto nei vecchi terreni di Casalis Douhet-Montecoriolano. Mi ha riferito che è solo una questione di settimane". Sono queste le novità che fornisce la sindaca Noemi Tartabini riguardo all’ormai ex tenuta agricola Casalis Douhet-Montecoriolano, situata sul versante nord della vallata dell’Asola a Porto Potenza. Infatti, decine di ettari e diversi manufatti versano da tempo in uno stato di abbandono e ciò sta creando problemi di decoro e di natura igienico-sanitaria.

Le proprietà vennero donate nella seconda metà del secolo scorso all’Istituto per ciechi Paolo Colosimo, poi inglobato dalla Regione Campania. E quei terreni sono ora gestiti dalla Sauie, società pubblica controllata dalla Regione Campania, finita in liquidazione. Proprio negli ultimi giorni è stato l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni, a tornare sull’argomento e lanciare polemiche.

"Da diversi anni a questa parte non mi risulta che il Comune abbia assunto iniziative per affrontare i problemi annosi con la Regione Campania – ha detto Morgoni –. Il disinteresse del Comune è evidente e oltremodo grave. Nel 2022, durante il mio incarico parlamentare, ho avuto modo di incontrare il governatore campano Vincenzo De Luca e gli ho prospettato l’ipotesi di un appuntamento con la giunta di Potenza Picena per affrontare la questione. De Luca mi diede immediata disponibilità. Quando ho riferito alla sindaca Tartabini di questa opportunità, mi è stato freddamente risposto che il Comune stava già intrattenendo rapporti con la Regione Campania e che non c’era alcun bisogno di incontrarlo".

Tuttavia, pure in questo caso, è arrivata la risposta del sindaco Tartabini. "Morgoni dovrebbe dire alla cittadinanza e all’amministrazione comunale a che titolo fa queste uscite e come fa a dire che siamo stati inermi – ribatte il primo cittadino potentino –. Tanto è vero che ho il contatto diretto del liquidatore, con il quale mi sono sentita spesso per avere aggiornamenti, visto che non possiamo sostituirmi alla Regione Campania. Anzi, se lui avesse voluto fare opposizione costruttiva e dare un contributo per la crescita e lo sviluppo della città, avrebbe potuto sedere tra i banchi del consiglio comunale che è l’organo preposto. Così non è stato, quindi le sue uscite scomposte sono solo fini a se stesse".