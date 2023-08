Swami Morici è Miss Marche "Il mio sogno? Entrare nel mondo della moda"

di Andrea Scoppa

All’una di notte di sabato le Marche hanno conosciuto la loro nuova reginetta: Swami Morici. Diciannove anni da compiere proprio domani, un nome che ha origini indiane e significa amore, la Morici è nata a Recanati ma vive a Serra San Quirico. E’ stata votata Miss Marche 2023 dalla giuria tecnica che l’ha preferita alle altre 25 concorrenti in gara, in una serata con tanto pubblico al Varco sul Mare. "Ancora non riesco a crederci" ha detto la 19enne, emozionata al punto che poco dopo la proclamazione non ha trattenuto le lacrime. "Anche mia madre aveva fatto delle sfilate –ha raccontato –, ma mi sono iscritta quasi per caso e perché spinta dalla mamma di Nancy Bernacchia (Miss Marche nel 2013). Era più che altro un modo per sfidare la mia timidezza. Dedico questa vittoria ai miei genitori e al mio ragazzo e spero che mi aiuti ad entrare nel mondo della moda che io adoro". La nuova Miss Marche si è diplomata al Liceo delle Scienze Umane di Jesi, sta lavorando in un bar a Castelplanio e vuole studiare Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. La Morici ha preceduto Chiara Clementi di Porto San Giorgio, terza si è classificata Elena Marocchi di Ascoli. A presiedere la giuria l’imprenditore di Montappone Carlo Forti e madrina dell’evento è stata Valeria Marini. Ben condotta da Marco Zingaretti affiancato dalla Miss Marche 2022 Glelany Cavalcante, la serata è stata inframezzata da momenti musicali e esibizioni danzanti. Deluso qualcuno per la decisione di Miss Italia di non far sfilare le giovani con l’abito da sposa e la rinuncia al classico bikini. La Morici andrà alle pre-finali nazionali (data e sede ancora da comunicare) assieme ad altre 9 ragazze che avevano ottenuto la qualificazione grazie alle vittorie nelle precedenti serate allestite dall’Agenzia Pai. Saremo rappresentati da Giordana Vannini (Miss Miluna) di Porto Sant’Elpidio, Federica Mentili (Miss Sorriso) di Montalto Marche, Viola La Torre (Miss Framesi) di Sirolo, Mariasole Sbaffoni (Miss Rocchetta Bellezza) di Porto Sant’Elpidio, Veronica Governatori (Miss Cinema) di Servigliano, Chiara Clementi (Miss Eleganza e sabato anche Miss Social Marche) di Porto San Giorgio, Elena Marocchi (Miss Sport Givova) di Ascoli, più Giada Preziuso di Sassoferrato che aveva già conseguito il diritto un anno fa. Inoltre con la vittoria di Miss Marche la Morici, già alle pre-finali con la fascia Miss Riviera vinta a Senigallia, lascia quest’ultima alla seconda di quell’appuntamento, Marika Giantomassi di Castignano.