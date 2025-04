"Sweet Release" all’abbazia

"Un evento unico, nel cuore della natura e nel segno dell’incontro tra culture e sensibilità musicali lontane ma profondamente affini". Lo staff Riverberi di RisorgiMarche presenta così il concerto di lunedì, alle 17: il prato dell’abbazia di Sant’Urbano ospiterà "Sweet Release" del duo internazionale composto da Justin Adams e Mauro Durante. Ed è già tutto esaurito.

Dopo il successo di "Still Moving" e tre anni di tournée in tutto il mondo, i due musicisti tornano a incantare il pubblico con questo nuovo progetto discografico, manifesto di una poetica intensa e liberatoria. Il chitarrista inglese Adams – collaboratore di Robert Plant e produttore dei Tinariwen – e il salentino Mauro Durante, cuore pulsante del Canzoniere Grecanico Salentino, creano insieme un sound crudo, essenziale e ipnotico, che unisce taranta e blues, trance sufi e minimalismo, rockabilly e improvvisazione.

"Sul prato dell’abbazia di Sant’Urbano – prosegue lo staff –, l’incontro sarà intimo e potente, senza palco né luci artificiali, secondo lo spirito di RisorgiMarche: un ritorno all’essenziale, nella bellezza dei luoghi dell’entroterra".

Posti su prato: si consiglia di portare cuscini, plaid o stuoie per godere comodamente del concerto. In occasione dell’evento sarà possibile partecipare alla "Camminata del mezzadro". In caso di maltempo (pioggia o temperature rigide), il concerto si terrà al teatro Mestica di Apiro.