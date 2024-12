Szwarc top scorer dell’ultimo turno

Con 2 ore e 27’ di durata, la gara della Opiquad Arena è stata la gara più lunga del 3° turno di ritorno di campionato. Non la sola partita terminata al tie-break, è stato così anche tra Verona e Grottazzolina, 3-2 per i padroni di casa che, domenica 5, saranno i primi avversari del nuovo anno per la squadra di Medei. Nell’incontro in Brianza il top scorer del turno, perché Szwarc ne ha messi 24. Con 16 punti invece Chinenyeze è stato il centrale più prolifico, ma dall’altra parte della rete Beretta è esploso a muro con 5 block. Il migliore al servizio Michieletto, la stella di Trento ha prodotto 5 ace (tutti nel primo set) nella prova di forza dei suoi contro Milano, 3-0. Da segnalare a livello di squadra la performance di Perugia che ha attaccato col 63.9% nel successo 3-0 ai danni di Modena. I campioni d’Italia restano al comando della SuperLega per punti e in tante voci statistiche. La Sir è primatista anche per punti segnati, ace e muri, seconda solo per gli attacchi dietro a Modena.