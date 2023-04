T-red: aumenterà la durata del verde

Non sarà più depositata la petizione contro il T-red, l’apparecchio elettronico utile a contravvenzionare gli automobilisti che passano col rosso, installato a inizio dicembre sui semafori tra la Statale, via Bocci e viale dei Pini, a Porto Recanati. Infatti, quei residenti di viale dei Pini che a marzo si erano detti decisi a portare avanti la raccolta firme per rivedere il funzionamento del T-red - in quanto diversi di loro erano stati multati -, alla fine hanno deciso di parlare direttamente con l’amministrazione comunale. Così, dopo il confronto dei giorni scorsi, il comando della Polizia locale ha contattato la ditta che gestisce l’impianto. E dunque sono partiti dei controlli tecnici sul T-red, per cercare in primis di allungare i secondi nei quali il semaforo rimane verde all’incrocio tra viale dei Pini e la strada Statale. Questo perché, secondo il gruppo di residenti, la criticità maggiore dell’apparecchio elettronico era rappresentata dal fatto che quando si imbocca la strada di viale dei Pini, per poi dirigersi davanti al semaforo che affaccia verso la Statale, il verde durerebbe più o meno cinque secondi. Adesso, l’amministrazione comunale spiega che "un primo controllo è stato già effettuato giorni fa, e ne seguirà un altro. Il verde tra viale dei Pini e la strada Statale scatta tramite un sensore installato sul semaforo, che dà la priorità al traffico lungo la Statale. Quindi, qualora il sistema non ravvisi la presenza del traffico sulla Statale, scatta il verde nel semaforo che sta all’incrocio con viale dei Pini. Perciò, ora si sta verificando il corretto funzionamento del sensore". Fatto sta che la vicenda del T-red ha generato molte discussioni in poco tempo, soprattutto per via delle diverse multe arrivate anche a chi abita in via del Frantoio, via delle Ville e via Bocci, tutte strade limitrofe alla Statale.

Giorgio Giannaccini