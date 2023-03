"T-red, una raccolta firme per cambiarlo"

di Giorgio Giannaccini

"Vogliamo avviare una petizione o nel caso presentare un esposto contro il T-red, perché tanti residenti del quartiere sono stati multati a causa di quella telecamera". Dopo soli tre mesi c’è ora un certo malcontento da parte di alcuni abitanti di Montarice verso il T-red, e cioè l’apparecchio elettronico utile a contravvenzionare gli automobilisti che passano col semaforo rosso, installato sui semafori tra la strada Statale, via Bocci e viale dei Pini, a Porto Recanati. A dirlo è un portorecanatese, che per il momento preferisce però rimanere anonimo ma raccontare il suo pensiero e quello di altri concittadini, il quale vive lungo viale dei Pini. "Diversi cittadini che abitano nella mia stessa zona sono stati multati dalla telecamera del T-red e la situazione non è per nulla bella, tutt’altro – protesta l’uomo –. Soprattutto chi vive in viale dei Pini si sente discriminato, perché quando imbocca la strada, per poi dirigersi davanti al semaforo che affaccia verso la Statale, il verde dura più o meno cinque secondi. Non solo, pure il giallo si protrae per appena pochi istanti. E così, alla fine, diversi miei vicini sono stati multati dalla telecamera in quanto erano passati col rosso, senza quasi accorgersene".

Per tale motivo, aggiunge l’uomo, "siamo intenzionati ad aprire una raccolta firme per chiedere che il funzionamento del T-red venga quanto meno rivisto. In primis, la nostra richiesta sarà quella che il semaforo rimanga verde per più tempo, in modo da far defluire il traffico che da viale dei Pini si dirige verso la Statale. Inoltre, chiederemo di allungare i secondi nei quali il semaforo è giallo. Infatti, quando abbiamo davanti alla nostra auto un camion, non riusciamo ad avere il tempo necessario per vedere se nel frattempo è scattato il rosso. In alternativa – osserva ancora il residente –, potremmo muoverci con un esposto rivolto alla prefettura di Macerata; ma è chiaro che la situazione deve cambiare". A dire il vero, dopo l’installazione del T-red avvenuta a dicembre scorso, sono stati sanzionati anche altri abitanti del quartiere Montarice. In particolare, quelli che vivono nelle strade parallele alla Statale, come in via Bocci e in via delle Ville. Proprio quest’ultimi, avevano già segnalato al comitato di quartiere di Montarice che per loro sarebbe difficile immettersi lungo la Statale, in quanto mancherebbero le opere di urbanizzazione e i collegamenti necessari per poter accedere alla strada in piena sicurezza.