Tabaccaio aggredito alla stazione: "Era già successo, ora ho paura"

Insultato e rincorso alla stazione da un maghrebino con in mano una bottiglia in vetro di birra, usata a mo’ di arma: momenti di paura per un commerciante maceratese. Un passante è intervenuto per difenderlo e poi è arrivata la polizia. L’episodio è avvenuto l’altra sera, intorno alle 20.30, all’altezza del binario 4.

"Ero alla stazione, avevo perso il treno e stavo aspettando un amico – ha raccontato Stefano Giustozzi, proprietario di una tabaccheria e negozio di generi alimentari in via Pantaleoni, a Macerata –. A un certo punto ho visto arrivare quest’uomo, sulla quarantacinquina di anni, che conosco perché per un anno, più o meno, ha creato problemi nel mio negozio, girando spesso con una bottiglia impugnata come un’arma, buttando a terra la roba e non pagando. Mi era più volte capitato anche di allontanarlo dalla tabaccheria per questo. La cosa era andata avanti per diverso tempo. Quando mi ha visto, si è diretto come una furia verso di me, con una bottiglia di birra in mano che voleva darmi in testa, e ha cominciato a insultarmi con frasi volgari. Vedendolo che correva urlando contro di me un uomo è intervenuto in mia difesa e io mi sono allontanato".

Nel frattempo è stata allertata la polizia. E dopo pochi minuti, gli agenti del commissariato hanno bloccato e identificato l’uomo. L’extracomunitario è stato anche perquisito. "Io nel frattempo – ha concluso Giustozzi – mi sono allontanato, ma ho rischiato di essere ammazzato. Più volte ho segnalato la pericolosità di questa persona e ora comincio veramente ad avere paura".

