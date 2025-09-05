Tabaccaio rapinato con un coltello, fermato un 40enne straniero

Macerata, 5 settembre 2025 – Rapina all’alba in tabaccheria, fermato dai carabinieri l’uomo che aveva minacciato il proprietario con un coltello, facendosi consegnare l’incasso e arraffando sigarette e grattini. I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Macerata hanno fermato un uomo di 40 anni di origini romene, residente a Civitanova ma domiciliato a Macerata, già noto alle forze dell’ordine, per la rapina ai danni del titolare della tabaccheria Canatarini nel centro storico di Macerata, lungo le scalette di Piaggia della Torre.

All’alba di mercoledì scorso, 3 settembre, intorno alle 6.30, l'uomo, con il volto coperto da un casco integrale e brandendo un coltello da cucina, era entrato nella tabaccheria minacciando il titolare, Franco Cantarini, e facendosi consegnare l'intero incasso (3/400 euro), numerosi “gratta e vinci” e diversi pacchetti di sigarette, per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini avviate subito dai militari, intervenuti sul posto dopo la rapina, sono state rapide e minuziose e grazie anche all'analisi delle immagini di videosorveglianza sia pubbliche che private, alle diverse testimonianze raccolte e alla denuncia sporta dalla vittima, hanno consentito di raccogliere gravi indizi contro il romeno, che è stato rintracciato in un immobile in cui è ospitato, dove sono stati rinvenuti anche gli abiti indossati dall’uomo al momento del colpo, nonché diversi “gratta e vinci”, di quelli presi in tabaccheria e due pacchetti di sigarette riconducibili a quelli portati via durante la rapina.

L’attività investigativa, inoltre, ha permesso di tracciare un quadro indiziario ancora più preciso a carico dell’uomo, anche grazie all’incasso della vincita di 30 euro di uno dei “gratta e vinci”, riscosso in una rivendita di tabacchi del capoluogo. Per l’uomo, dopo le formalità di rito, è scattato il fermo di indiziato di delitto. Nei prossimi giorni la convalida. L’uomo è stato portato nel carcere di Montacuto.