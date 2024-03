Tabellone folto, oggi le finali dei tornei di terza e quarta categoria

Si disputeranno oggi a partire dalle 15 le finali del torneo di tennis al circolo di Civitanova, in zona stadio, che richiama giocatori di terza e quarta categoria. Il numero di appassionati che sono stati attratti dal torneo è rilevante: 179 iscritti nel tabellone maschile e 59 in quello femminile. Anche ma non solo per via del successi internazionali dei grandi nomi italiani, il circolo tennis di Civitanova sta contando su un bacino di appassionati in continua crescita: quest’estate verranno organizzati due tornei Open che richiameranno giocatori importanti. Numerose sono poi le squadre che il circolo tennis Civitanova iscrive ai campionati: la prima squadra maschile milita nel campionato di serie C, un’altra nella D2, formata da ragazzi, tutti under 18, che vengono dalle giovanili del circolo. Seguono inoltre altre due squadre, di D3 e D4, composte dai soci del circolo. Spazio anche a chi è più avanti con l’età, con le categorie over 45 e over 55, anche queste composte dai soci del circolo, che oggi sono in totale 141. Ottima anche la partecipazione alla scuola tennis che conta 90 ragazzi iscritti.

La società, che fa base nei pressi dello stadio comunale e conta tre campi in terra rossa, uno in mateco e uno in erba sintetica, ha anche una squadra femminile in D1. Il lavoro all’interno del circolo, che ha iniziato le attività nel 1975, per via delle numerose squadre presenti e il grosso numero di appassionati è importante. I maestri sono tre: Matteo Spernanzoni, Giorgio Torresi e Stefano Eterno. "Il tennis italiano sta vivendo un periodo d’oro - sottolineano dal circolo -, speriamo di poter crescere anche ragazzi di qualità. Da quando c’è maggior attenzione su questo sport, derivata anche dai recenti successi internazionali di Sinner, speriamo che gli appassionati, già molto numerosi, continuino ad aumentare secondo queste proporzioni".