Tac al Covid Hospital, è polemica: "Verrà collocata entro quest’anno"

Polemica sulla Tac parcheggiata da tre anni e mezzo all’interno del Covid Hospital. Pierpaolo Borroni, consigliere regionale di FdI, replica a Silenzi (Pd) che è tornato a denunciare il caso e annuncia che verrà trasferita all’ospedale di Civitanova non prima di un anno. Intanto presenta sulla vicenda un’interrogazione Francesco Micucci, capogruppo consiliare dei Dem. "Prima i dati oggettivi poi la polemica, augurandomi che Silenzi capisca gli elementari numeri e cambi registro prima che scivoli nel grottesco", esordisce Borroni che all’esponente del Pd contesta di "non essersi accorto che il 95% delle attrezzature sono state ridistribuire equamente in base alle esigenze delle unità organizzative della Ast Macerata. Mancano da consegnare solo alcuni monitor, ventilatori di TI che hanno necessitato di particolare manutenzione e pezzi di ricambio che, entro la prossima settimana, andranno ai tre ospedali di I livello della Ast 3". Quanto al capitolo Tac "verrà collocata a Civitanova. Poiché le opere edili sono di particolare rilievo economico, per circa 500.000 euro, e i tempi di realizzazione si aggirano attorno ai 180 giorni, l’auspicio è vederla consegnata e operativa entro fine anno, raddoppiando la fruizione per l’utenza, visto che si affiancherebbe alla Tac già presente in ospedale".

Sul caso Tac Micucci presenta un’interrogazione e ricorda che dopo la chiusura della struttura, avvenuta nel giugno del 2021 "la Tac è rimasta lì inutilizzata nonostante le promesse degli amministratori e dei consiglieri del centro destra regionale che sarebbe stata destinata in tempi brevi all’ospedale di Civitanova". E tira in ballo Borroni: "Nel settembre del 2023 dichiarava che in poche settimane sarebbe avvenuto il trasferimento della Tac all’ospedale di Civitanova, ma ad oggi non è ancora successo niente. Dalle parole di Borroni sono passati quattro mesi e sono passati tre anni e mezzo dalla chiusura del Covid Hospital, ma la Tac è rimasta parcheggiata all’interno della struttura". E conclude: "Di chi è la responsabilità di questo ritardo? E quali sono le ragioni che hanno finora impedito al Comune di Civitanova di rientrare in possesso della struttura dell’ex Ente Fiera una volta scaduto il comodato d’uso con la Regione Marche per rimetterla a disposizione della città come contenitore di eventi fieristici, volano per l’economia?".