"Tac ancora impolverata al Covid Hospital"

di Lorena Cellini

"Che nessuno degli amministratori di Civitanova e della Regione si muova per sollecitare l’utilizzo dei macchinari, che da anni giacciono inutilizzati al Covid Hospital, è stupefacente e vergognoso. Tra questi una Tac di ultima generazione che costa milioni di euro e che sarebbe utilissima all’ospedale cittadino. Da più di sei mesi hanno annunciato il trasferimento ma ad oggi ancora nulla". Giulio Silenzi (Pd) lancia la provocazione in scia alla conferenza, presente l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, per celebrare la donazione di sette tv al reparto di ortopedia dell’ospedale cittadino da parte dell’imprenditore Germano Ercoli. "Per carità – premette il Dem – ben vengano gesti solidali che sopperiscono a mancanze della sanità pubblica, che con tutti i soldi che spende avrebbe potuto dotare le sette stanze per i degenti del reparto di ortopedia di un piccolo televisore, peraltro una spesa di poche migliaia di euro. Ma, intanto passano mesi e anni, i macchinari inutilizzati si deteriorano e il tempo per risolvere alcuni seri problemi della sanità civitanovese non si trova". E allora la stoccata: "Il tempo si trova invece per celebrare Ercoli". Per Silenzi "è un mondo al contrario, dove si spendono centinaia di migliaia di euro per manifestazioni, sagre, spettacoli e alcuni anche di dubbio livello. L’importante è occupare le prime file come al concerto di Al Bano, costato al Comune 36mila euro con il popolo che ha pagato e gli amministratori che hanno beneficiato di una sessantina di posti gratuiti per sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza". "Tanto l’importante – sottolinea con amarezza – è divertirsi, mangiare, ballare, fare post. Ma per utilizzare il fondo di emergenza sul ‘caro bollette’ di 200.000 euro nessun bando, né informazione. Da sei mesi i fondi stanno in bilancio pronti per essere spesi. Ma, a Civitanova si dà valore all’effimero. Un vero calcio in bocca a chi ha bisogno, nell’indifferenza dei più. Una Civitanova al contrario".