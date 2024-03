Tac e servizi ospedalieri: "No alle strumentalizzazioni"

"A Recanati sono in fase d’avvio i lavori per l’installazione della Tac a 128 strati che si trovava al Covid Hospital di Civitanova". Lo ha reso noto l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini che proprio su questo tema ha risposto ieri ad una interrogazione dei consiglieri regionali del Pd. L’assessore ha detto che la Tac sarà trasferita all’ospedale di Recanati, visto che quella attualmente presente deve essere sostituita perché obsoleta (32 strati). La strumentazione, ha le dimensioni adeguate ad essere ospitata nell’ospedale della città leopardiana, senza necessità di lavori aggiuntivi e si prevede che sarà in funzione entro l’estate. Quanto all’immobile che ha ospitato il Covid Hospital, questo sarà restituito al Comune di Civitanova che lo aveva concesso in comodato d’uso alla Regione nel 2020. Come da piano degli investimenti tecnologici, per Civitanova sarà acquistata una nuova Tac a 128 strati che, invece, sarà operativa entro la fine di quest’anno. All’interno del Covid Hospital, ha puntualizzato Saltamartini, oggi non è presente nessun’altra strumentazione o tecnologia, perché sono state tutte spostate dopo che nel maggio del 2023 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato la fine della pandemia, e ricollocate nelle strutture dell’Ast di Macerata. Saltamartini ha quindi respinto al mittente quelle che ha definito "strumentalizzazioni politiche del Pd", dopo aver ripercorso l’intera vicenda. Ha ricordato che all’inizio della pandemia le Marche avevano solo 115 posti letto di terapia intensiva "il numero più basso a livello nazionale", ma la giunta regionale di allora rimase inerte e il Covid Hospital di Civitanova fu la risposta per coprire questa lacuna. "Nell’ottobre dello stesso anno, come assessore alla Sanità mi sono trovato a fronteggiare questa gravissima carenza, e abbiamo deciso di aprire il Covid Center, ma si pose subito il problema di coprire i servizi con figure mediche e specialistiche, tratte principalmente dall’ex Area Vasta di Macerata, che si è assunta il peso della struttura con il risultato di un allungamento delle liste di attesa". Nella seconda ondata pandemica "abbiamo realizzato nuovi posti letto di terapia intensiva" portando la dotazione dai 115 posti letto iniziali a 265. Per questo nella successiva ondata 2021-2022 "si optò per ricoverare i pazienti nelle strutture ospedaliere e il Covid Center restò una riserva strategica di supporto fino alla cessazione dell’emergenza pandemica". Il consigliere regionale del Pd, Romano Carancini, ritiene che l’assessore non abbia risposto ai quesiti dell’interrogazione. "La Tac è stata ferma per due anni e sette mesi all’interno del Covid center dopo la chiusura della struttura, e non è vero che non poteva essere spostata prima del maggio 2023, come prova il fatto che i letti e tanta altra strumentazione sono invece stati trasferiti. E, poi, fino a pochissimo tempo fa esponenti del centro destra hanno affermato con risolutezza che sarebbe stata spostata all’ospedale di Civitanova. La verità è che si è perso tempo prezioso".