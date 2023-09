"Tac inutilizzata, la commissione che ha detto?"

Tac parcheggiata nel Covid Hospital, è polemica tra Giulio Silenzi (Pd) e Pierpaolo Borroni (Fdl) bollato dal Dem come "un disco rotto che dopo tre anni dall’insediamento della giunta Acquaroli continua con le invettive contro il Pd e, dissociato dalla realtà, non si accorge dei problemi della sanità regionale e civitanovese. Se ne accorgono invece i cittadini che hanno visto peggiorati tutti i servizi, a cominciare delle liste di attesa che li costringe sempre più spesso a rivolgersi al sistema privato, fino alla mancanza di personale che manda in affanno reparti ospedalieri, a Civitanova il pronto soccorso, psichiatria e altri".

L’esponente del Pd esorta il consigliere regionale di FdI "a lasciar stare la propaganda e si dia da fare per assicurare la Tac al nostro ospedale, protesti per le lungaggini e la smetta di vantare progetti e somme per il suo potenziamento che ancora non abbiamo visto, mentre gli unici investimenti possibili saranno quelli del Pnrr che arriveranno grazie all’ex governo Conte".

Lo scorso luglio i vertici dell’Ast 3 riferirono di una commissione che doveva decidere la distribuzione delle apparecchiature del Covid Hospital, da due anni non più operativo. Tra queste la Tac "non ancora assegnata nonostante sul territorio - osserva Silenzi - ce ne sia un gran bisogno. Cosa ha deciso questa commissione? Perché tutto questo tempo?". "Che la Tac - avverte ancora l’esponente del Pd - spetti a Civitanova non va messo in discussione perché la realizzazione del Covid Hospital avvenne anche con la garanzia che il territorio, ovvero l’ospedale di Civitanova, avrebbe poi beneficiato delle strumentazioni con cui si era operato in quella struttura. E ricordo che mentre la giunta di centrosinistra la realizzava, Pierpaolo Borroni contestava insieme al suo partito, Fratelli d’Italia, quel presidio che poi si rivelò invece fondamentale per salvare decine e decine di vite".