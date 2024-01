Tac parcheggiata al Covid hospital: "Farebbe comodo a tante strutture"

C’è una Tac, di ultima generazione, parcheggiata all’interno del Covid Hospital di Civitanova chiuso nel giugno 2021, due anni e mezzo fa. Dentro è rimasta una strumentazione che farebbe comodo alle strutture pubbliche, tra cui la Tac, specie alla luce di lunghe liste di attesa che ci sono oggi nella sanità pubblica regionale. La struttura venne realizzata per rispondere al bisogno di posti letto in rianimazione e, superata l’emergenza, si decise di chiudere e smistare le strumentazioni negli ospedali del territorio, con la Tac destinata all’ospedale di Civitanova. Ma, ancora si trova tra quelle pareti, inutilizzata.

Per sollevare l’attenzione sul caso Giulio Silenzi del Pd ha realizzato una diretta Facebook collegandosi dal piazzale antistante il Covid Hospital. "Tante promesse – l’accusa – dai politici della Regione ma in due anni e mezzo non sono riusciti a spostare la Tac e a metterla a disposizione dell’ospedale di Civitanova. La tengono ancora ferma. Ho denunciato questa situazione cinque mesi fa. Era la fine di settembre e l’esponente di Fratelli d’Italia Borroni mi rispose di stare tranquillo perché ‘nelle prossime settimane’, avrebbero provveduto. Intanto sono passati quattro mesi e la Tac resta sempre inutilizzata dentro il Covid Hospital. Questi promettono, poi però passano tempi biblici".

Nella diretta Facebook, Silenzi ripercorre la storia del Covid Hospital, dal momento in cui l’ex governatore delle Marche Ceriscioli chiama Guido Bertolaso che nel 2020 lo realizza, con 84 posti letto e al costo di otto milioni di euro, interamente donati da privati. Poi nel giugno del 2021, l’emergenza Covid finisce e la struttura viene chiusa. All’interno restano postazioni letto da reparto rianimazione e attrezzature nuove, tra queste la modernissima Tac.

Per Silenzi "inaccettabile che non venga utilizzata" e chiude il suo intervento invitando i cittadini "a non abbandonare la ribellione davanti a situazioni come questa e ad una classe politica di incapaci. Stiamo parlando della nostra salute e della possibilità di utilizzare un capitale enorme, moderno, come una nuova Tac a beneficio dei pazienti e dei medici".