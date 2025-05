"Tac scippata alla città e a Recanati non è usata: gestione imbarazzante"

All’ospedale di Recanati non c’è personale a sufficienza per far funzionare a regime la nuova Tac, il Pd di Civitanova attacca il centro destra regionale e cittadino. "Un anno fa, lo scorso giugno, il trio Acquaroli, Ciarapica e Borroni ha spostato la Tac del Covid Hospital non all’ospedale di Civitanova, dove sarebbe stato logico e doveroso, ma in quello di Recanati perché lì c’erano le elezioni amministrative, e ai civitanovesi ne hanno promessa una nuova di zecca che però da un anno ancora non si vede. Ora viene fuori che a Recanati non c’è personale a sufficienza per far lavorare la Tac, ma c’è di più. Sapete dove mandano a fare le Tac urgenti? A Civitanova, dove però si opera con la vecchia strumentazione. Sono imbarazzanti e inadeguati". Parole del capogruppo Pd Francesco Micucci a cui fa eco Lidia Iezzi, segretaria cittadina e consigliere comunale Dem: "A questi signori non importa nulla delle persone. È una vergogna, la gente sta male, non sa dove andare a sbattere la testa e purtroppo poi molti rinunciano a curarsi". Sulla vicenda interviene anche Giulio Silenzi: "Era tutto scontato. C’erano le elezioni comunali a Recanati e per questi personaggi tutto è lecito, anche dare un sonoro schiaffo a Civitanova".