Tacconi: paura di decidere, serve il termovalorizzatore

di Franco Veroli

"Quella di oggi è una politica senza coraggio, che rischia di relegare Macerata e la provincia ai margini dei grandi processi di cambiamento". Ivano Tacconi, per 36 anni consigliere comunale, prima della Dc e poi dell’Udc, si dice sconcertato dalla vicenda rifiuti, in particolare dalla incapacità di scegliere un sito per la nuova discarica. "Per quanto mi riguarda – spiega – credo che la cosa migliore da fare sarebbe quella di realizzare un termovalorizzatore, come già fatto in tante città del nord Italia e d’Europa, non ultima la francese Issy Les Molineaux, con cui Macerata è gemellata. Sarebbe la fine di ogni discarica. In ogni caso, bisogna scegliere. E, invece, per timore di perdere consensi, si traccheggia, si rinvia, non si affrontano i problemi che, in questo modo, incancreniscono". Tacconi, da veterano della politica qual è, ricorda bene quando si pensò di realizzare un impianto per i rifiuti della provincia di Macerata. "A suo tempo, ho partecipato all’ideazione del progetto del Cosmari, allora Consorzio smaltimento rifiuti, oggi Srl. E l’ho fatto con convinzione, guardando avanti, pensando ad un sistema di smaltimento dei rifiuti più moderno ed efficace, e alla tutela dell’ambiente. Non mancavano certo le critiche e le opposizioni. A tutela della nostra sicurezza, andavamo a confrontarci con la popolazione, a Sforzacosta, accompagnati da agenti messi a disposizione dalla Questura. Fu un confronto in certi momenti anche aspro, duro. Ma alla fine abbiamo fatto una scelta che, sia detto per inciso, ha avuto come conseguenza, la chiusura di 57 discariche, visto che ogni Comune aveva la sua". Tacconi ricorda anche come, ad un certo punto, si ipotizzò la possibilità di realizzare un termovalorizzatore a Selvalagli di Gagliole, nell’ex cementificio. Idea che tramontò rapidamente perché incontrò fortissime opposizioni. "Il fatto è – afferma – che bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, anche se queste, nell’immediato, possono presentarsi come impopolari. Il sindaco di Issy Les Molineaux è stato rieletto con il 70% dei voti anche perché ha realizzato un termovalorizzatore, di cui i cittadini hanno compreso l’importanza". Tacconi è preoccupato, la politica è la sua vita. "Dopo tanto tempo ho lasciato, non mi sono ricandidato. Forse ho sbagliato, perché c’è ancora tanto da fare. La vicenda dei rifiuti dimostra come oggi la politica manchi di coraggio e anche di una idea di futuro, schiacciata com’è sul presente e su personalismi che ne tradiscono lo spirito, quello di servizio alla comunità".