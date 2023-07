Tacconi sventola la bandiera della Dc al funerale di Arnaldo Forlani

C’era anche Ivano Tacconi, ex consigliere comunale a Macerata, al funerale di Arnaldo Forlani ieri a Roma. Lo storico militante democristiano di Macerata si è presentato con una bandiera con lo scudo crociato, che ha portato con orgoglio per l’ultimo saluto all’ex leader della Democrazia Cristiana, molto legato al Maceratese, scomparso nei giorni scorsi a 97 anni. Mentre dagli edifici pubblici del Paese le bandiere sventolano a mezz’asta per il lutto nazionale, nella basilica dei santi Pietro e Paolo di Roma Tacconi ha tenuto in alto il vessillo della Dc. Ai funerali di Stato hanno partecipato tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Storico esponente della Dc, Tacconi è stato a lungo consigliere comunale con l’Udc.