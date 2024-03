Taddei: "Aiutiamo gli anziani con edilizia e welfare"

Welfare ed edilizia è la soluzione proposta dalla lista "Civica Recanati Taddei" contro la solitudine degli anziani, un problema per Recanati dove l’anagrafe registra oltre 950 nuclei familiari composti soltanto da una o due persone di età superiore ai 75 anni ed autosufficienti. "Il welfare è un’altra macro area su cui c’è tanto da fare – sostiene Nino Taddei - Pensiamo ai giovani sicuramente ma non dobbiamo lasciare indietro la terza età. La solitudine e la mancanza di rapporti frequenti con parenti o amici, soprattutto in caso di necessità, li rende un target molto vulnerabile. La solitudine è la principale causa di patologie neuro-cognitive degenerative che possono portare gli anziani alla demenza senile grave e anche alla morte", sottolinea Taddei ricordando anche la triste vicenda delle sorelle Stortini trovate morte nel loro appartamento a distanza di mesi. L’impegno è quello di assicurare a questi ultrasettantenni assistenza e monitoraggio socio-sanitario attraverso una rete di figure specializzate e di creare alloggi dedicati agli autosufficienti attraverso opere di riqualificazione di edifici attualmente in disuso a Recanati. "In questi locali – spiega – i nuclei famigliari anziani potranno vivere in mini appartamenti privati con tutti i comfort e beneficiare di spazi ricreativi comuni, studiati per favorire l’interazione fra coetanei. Anche in questo caso, il monitoraggio e la sorveglianza da parte di personale medico e paramedico saranno centrali".