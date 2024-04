Taddei: "I recanatesi votino con maturità in base ai programmi"

La lista di Armando "Nino" Taddei, parte del progetto civico a sostegno della candidatura di Francesco Fiordomo a sindaco di Recanati, con una nota invita gli elettori a votare con maturità. "La politica - dice l’esponente politico - nasce come impegno a favore del bene comune della città e dei suoi cittadini. Se vogliamo bene a noi stessi e ai nostri cari dobbiamo scegliere in modo razionale, preferendo programmi appropriati a slogan ammiccanti o proposte roboanti". Per Taddei (nella foto) non c’è nulla di nuovo al centrodestra. "Il candidato sindaco Emanuele Pepa - spiega - non è affatto un homo novus della scena politica cittadina, è già stato consigliere comunale più di 10 anni fa, quando la città era allo sfascio dal punto di vista economico-finanziario. Molti dei suoi attuali sostenitori erano amministratori allora". Altrettanto drastico il giudizio espresso sul sindaco uscente Bravi: "Ci lasciamo alle spalle 5 anni piatti e sottotono. Per questo è bene che gli elettori arrivino alle urne consapevoli di tutto questo. Qualcuno potrebbe obiettare che neppure Fiordomo sia una novità. Ma in questo caso è il progetto civico stesso la novità, che chiama i recanatesi a sottoscrivere un patto elettorale calcato sulle loro esigenze attuali".