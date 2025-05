Tagli alla mensa dell’ateneo. La protesta degli studenti

Oggi alle 12 gli studenti scenderanno in piazza per protestare contro i tagli alla mensa. La manifestazione partirà da vicolo Accorretti e andrà verso la sede Erdis in via Piave. "Abbiamo partecipato all’incontro di presentazione del nuovo menu Erdis e notato l’atteggiamento di falsa tolleranza ed indifferenza verso le legittime critiche del corpo studenti, riunito ad ascoltare interventi dei vertici amministrativi per millantare il progresso ecosostenibile del progetto ‘benessere dello studente attraverso il cibo’ - scrive Bam, un gruppo di borsisti -; la qualità del servizio mensa è scesa, spending review e scelte politiche hanno compiuto indiscriminatamente rilevazioni nei bilanci dell’Erdis, che già lamenta da tempo un dimezzamento dei fondi per le borse". Il gruppo evidenzia che dai pasti della mensa, con le nuove misure, "sono state tolte carni, impedendo un’alimentazione congrua alle necessità personali e costringendo in alcuni casi a sospendere o rinunciare al servizio. A tutte queste problematiche l’Erdis ha risposto con toni liquidatori, glissando il tema persino durante le interlocuzioni pubbliche. Si aggiunge - evidenzia il gruppo - una gestione privata della Cimas, azienda di ristorazione vincitrice dell’appalto per la mensa, che viene discussa e criticata".